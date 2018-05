Mondiali, 220 cronisti seguono Germania

(ANSA) - BOLZANO, 29 MAG - Per la quarta volta (1990, 2010, 2014 e 2018) la nazionale di calcio tedesca prepara un Mondiale in Provincia di Bolzano, e per la seconda volta la località prescelta è Appiano. Sono oltre 220 i media accreditati a seguire il ritiro della Germania in Alto Adige, ed erano circa 180 le persone presenti a Castel Freudenstein per il ricevimento ufficiale con il presidente Arno Kompatscher.

"Il fatto che la Germania abbia scelto l'Alto Adige per la quarta volta, la terza consecutiva - ha detto - non è solo una questione di cabala alla luce del Mondiale vinto 4 anni fa e dell'altro precedente positivo del 1990, ma è merito delle perfette condizioni che la squadra, lo staff e i media al seguito della nazionale possono trovare. In maniera particolare questa volta, con il rinnovato centro di Maso Ronco. Se la Germania si trova così bene in Alto Adige, il merito è delle infrastrutture a disposizione e della macchina organizzativa rodata".