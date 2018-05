Idm, ok alla riorganizzazione

(ANSA) - BOLZANO, 29 MAG - Dopo due anni dalla sua costituzione Idm Alto Adige perfeziona il proprio profilo per adattarsi a nuove competenze. La Provincia e la Camera di commercio hanno concordato gli ulteriori sviluppi e una nuova suddivisione delle attribuzioni dell'azienda al servizio dell'economia. Idm rimane l'organizzazione marketing dell'Alto Adige e ottiene un incarico mirato come azienda di servizi per lo sviluppo delle imprese. Il restante dipartimento innovazione verrà invece inglobato, con tutte le sue prestazioni specifiche, nel Noi Techpark. "I proprietari e il Consiglio di amministrazione di Idm sono convinti che l'ulteriore sviluppo dell'organizzazione comporterà un adeguamento ottimale alle nuove competenze", dice il presidente della Provincia, Arno Kompatscher. "Attraverso una mirata focalizzazione delle attività delle due organizzazioni è possibile semplificare e rendere più efficienti i processi e le strutture, il che va a vantaggio di tutti gli utenti di Idm e del Noi", afferma il presidente Michl Ebner.