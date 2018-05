Funivia San Genesio, si parte nel 2019

(ANSA) - BOLZANO, 29 MAG - Si è concluso il concorso di idee per la progettazione della nuova funivia di San Genesio: la giuria ha deciso di premiare il lavoro dell'architetto bolzanino Marco Sette, motivando la scelta con l'ottima integrazione nell'ambiente circostante, la funzionalità e la forte identità dell'opera. "La funivia rimarrà sul tracciato attuale - sottolinea l'assessore alla mobilità di Bolzano Florian Mussner - le novità sono rappresentate del leggero spostamento della stazione a monte e dal rifacimento di quella a valle".

Proprio queste due opere sono state al centro del concorso di idee: a Bolzano spazio a Infopoint, 55 posti auto, 150 posti bici scoperti e 50 coperti, mentre presso la stazione a monte di San Genesio sono previsti Infopoint, spazi commerciali, fermata autobus, 90 posti bici e ottimizzazione dei collegamenti pedonali e ciclabili per sfruttare al meglio i parcheggi già presenti in zona. Nel nuovo impianto a fune saranno complessivamente investiti circa 20 milioni di euro.