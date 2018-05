Eurac centro per risorse linguistiche

(ANSA) - BOLZANO, 29 MAG - In che modo i media di diversi Paesi hanno parlato negli scorsi anni del cambiamento climatico? La lingua tedesca si sta evolvendo in modo diverso in Alto Adige rispetto all'Austria o alla Germania? Il modo in cui scriviamo sui social network ha una qualche influenza sulla nostra scrittura in altri contesti? Per rispondere a queste e ad altre domande, i ricercatori utilizzano una grande quantità di dati e risorse linguistiche: registrazioni audio, articoli di giornale.

Per garantire che questo tipo di informazioni non vadano perse e si possano continuare a utilizzare, l'Unione Europea ha lanciato un'infrastruttura di ricerca di nome Clarin: la banca dati permette di conservare le risorse in un archivio digitale e di renderle accessibili sul lungo periodo a tutti gli interessati. Eurac Research di Bolzano è diventato il secondo centro Clarin in Italia accanto al coordinatore nazionale con sede a Pisa.