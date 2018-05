Censimento 2018, Comune Trento cerca rilevatori

(ANSA) - TRENTO, 29 MAG - Il Comune di Trento ha pubblicato un avviso di selezione pubblica, per soli titoli, per la formazione di una graduatoria per il conferimento degli incarichi di rilevatore per il censimento permanente della popolazione 2018, che si svolgerà nel periodo ottobre-dicembre.

Si tratta di una nuova modalità di gestire questa indagine, che non verrà più svolta ogni 10 anni sul totale della popolazione dimorante, ma ogni anno su base campionaria, precisa il Comune.

I titoli preferenziali per la formazione della graduatoria sono reperibili nell'avviso di selezione, pubblicato sul sito internet del Comune dove si trova anche la domanda di partecipazione alla selezione, da inviare entro il 18 giugno.