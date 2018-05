Mostre: 'Racconti di guerra 2014-2018' al Museo Alto Garda

(ANSA) - TRENTO, 28 MAG - Per la ricorrenza del centenario della fine della Prima guerra mondiale il Mag, Museo Alto Garda, ha scelto di proseguire l'esplorazione del territorio, coniugandola con ricordi e interpretazioni che si intrecciano con la storia, affidando al fotografo e artista Paolo Ventura la creazione di un ciclo di opere ispirate alla Grande guerra e ambientate nella zona di quello che fu il fronte tra Italia e Impero austro-ungarico.

Questa narrazione costituita da inediti racconti per immagini, raccolti sotto il titolo 'Morte e resurrezione 2', sarà svelata il prossimo 15 giugno nella mostra 'Racconti di guerra 2014-2018', insieme ai più recenti progetti dell'artista sul tema, quali 'I Gemelli' e 'Un reggimento che va sottoterra' del 2014, 'Morte e resurrezione 1' e 'Il pittore futurista' del 2015, 'Ex Voto' del 2017. (ANSA).