Esame al cuore di Ötzi

(ANSA) - BOLZANO, 28 MAG - Alla presunta età di 46 anni, l'Uomo venuto dal ghiaccio aveva tre calcificazioni coronariche.

A questa diagnosi è giunta un'équipe guidata dalla radiologa bolzanina Patrizia Pernter. I risultati dell'esame sono stati pubblicati nella rivista scientifica specializzata "RöFo - Fortschritte auf dem Gebiet der Röntgenstrahlen".

La quantità di calcio rilevata è paragonabile a quella che si può riscontrare in un uomo di carnagione chiara dei giorni nostri di età compresa tra i 40 e i 50 anni. Dal momento che Ötzi non aveva uno stile di vita sedentario, gli autori concludono che la predisposizione genetica è un fattore scatenante significativo per l'arteriosclerosi.