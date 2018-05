Comune Trento: carte d'identità difettose

(ANSA) - TRENTO, 28 MAG - L'ufficio anagrafe del Comune di Trento segnala che tra ottobre 2017 e febbraio 2018 sono state emesse delle carte d'identità elettroniche difettose, come comunicato dal Poligrafico dello Stato, e che si può richiederne la sostituzione su appuntamento, senza oneri.

Il Ministero dell'Interno, all'indirizzo http://www.cartaidentita.interno.gov.it/verifica-cie, ha messo a disposizione, come sottolinea il Comune, una funzionalità per verificare online la presenza di eventuali difetti. Inserendo il codice fiscale e il numero di serie della Cie, il servizio restituisce un riscontro in tempo reale.

Il Comune riferisce infine che il Poligrafico dello Stato ha comunicato che per evitare rischi di disagio per i cittadini, nel caso delle Cie valide per l'espatrio, il Poligrafico con tutte le Amministrazioni di riferimento, ha avviato tutte le procedure previste a livello nazionale ed internazionale per la corretta gestione. (ANSA).