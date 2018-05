Comune di Avio organizza corso di autodifesa

(ANSA) - TRENTO, 28 MAG - Ad Avio, in Trentino, il Comune ha organizzato un corso gratuito di autodifesa rivolto a tutti i cittadini, uomini e donne. Previste lezioni volte ad acquisire tecniche pratiche e teoriche di difesa personale.

"Avio è una realtà fortunatamente tranquilla, ma questo non significa che non sia importante essere pronti a reagire nei momenti di difficoltà ed a gestire al meglio le situazioni di paura e panico", dice il sindaco Federico Secchi. Il corso - precisa - è nato in considerazione dei dati presentati all'inaugurazione dell'anno giudiziario dalla presidente della Corte di Appello, Gloria Servetti, "da cui si evince che anche in Trentino sono in aumento i reati di stupro e di stalking, così come i maltrattamenti in famiglia". "Nelle lezioni - aggiunge il consigliere circoscrizionale Daniele Bertè - verranno trattati argomenti base come colpi di mano e gamba, la gestione della distanza, il linguaggio del corpo e la prima difesa sulle principali modalità di aggressione ai danni di una donna.