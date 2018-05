Campiello: vincitore 'Opera prima' laureato a Trento

(ANSA) - TRENTO, 28 MAG - Si è laureato in Lettere moderne e in Filologia e critica letteraria all'Università di Trento Valerio Valentini, vincitore del premio Campiello 'Opera prima' con "Gli 80 di Campo-Rammaglia", edito da Laterza, romanzo ambientato nel paese immaginario (in provincia dell'Aquila) di Camporammaglia di Sassa dopo il terremoto del 2009.

La notizia del riconoscimento è stata accolta con grande soddisfazione dal professor Claudio Giunta, docente al Dipartimento di Lettere e relatore della tesi di Valentini nel 2015, e anche dal rettore Paolo Collini che ha conosciuto lo studente durante un periodo di stage all'Ufficio stampa dell'ateneo. "Mi auguro - ha detto Collini - che questo successo possa incoraggiare tanti altri studenti del nostro ateneo a impegnarsi, a credere in sé stessi e a inseguire le proprie passioni. Giovani che, come Valerio, da tante parti d'Italia portano a Trento il proprio talento". Il professor Giunta ha recensito il volume di Valentini sul blog letterario www.leparoleelecose.it/.