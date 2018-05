Basket: Aquila Trento battuta da Venezia

(ANSA) - TRENTO, 28 MAG - "Abbiamo avuto una grande reazione e giocato un ottimo secondo tempo: siamo rimasti lì, compatti e nella partita riuscendo a dare continuità al nostro buon impatto nel terzo quarto. Lo abbiamo fatto muovendo bene la palla in attacco e restando uniti in difesa. Complimenti alla Reyer per la vittoria". Così l'allenatore dell'Aquila Basket Trento, Maurizio Buscaglia, dopo la sconfitta di ieri sera a Venezia per 80-77, nella gara 2 di semifinale scudetto.

"Questa partita - ha aggiunto - ci dimostra che dobbiamo riuscire a mantenere alta la nostra qualità sui 40', com'era stato in gara-1: da questo concetto ripartiremo per affrontare le prossime due sfide in casa". (ANSA).