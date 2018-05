1.370 pizzerie in Trentino Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 28 MAG - Il Trentino Alto Adige ci sono 580 bar pizzeria e 791 ristoranti pizzeria, in totale 1.370 attività di somministrazione, pari al 2% del totale nazionale. Per la pizza non c'è crisi che tenga. La crescita è costante. Lo rileva una indagine condotta dal Centro studi CNA in collaborazione con Cna Agroalimentare in un campione nazionale di imprese del settore altamente rappresentativo.

A livello regionale, è la Campania a farla da padrona in termini assoluti, con il 16% delle attività. La seguono, nell'ordine, Sicilia (13%), Lazio (12%), Lombardia e Puglia (10%). Limitandosi alle vere e proprie la disaggregazione, a condurre la graduatoria sono Campania e Lombardia (12%), seguite da Lazio e Toscana (9%) e Sicilia (8%). Una sorpresa arriva dal rapporto pizzerie/abitanti. Stavolta a primeggiare è l'Abruzzo, con un'attività ogni 267 residenti. Precede Sardegna (273), Calabria (285), Molise (307) e Campania (335). In Trentino Alto Adige il rapporto è di una pizzeria ogni 748 abitanti.