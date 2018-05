Incendiati mezzi militari in caserma addestramento Trentino

(ANSA) - TRENTO, 27 MAG - Un incendio nella notte è stato appiccato all'interno dell'area di una caserma del genio in Trentino, usata per addestramento e come poligono. Il rogo, appiccato intorno alle 2.30, ha interessato una betoniera e ha danneggiato altri sette mezzi, militari ma ad uso civile. Delle indagini sull'attentato, in cui non sono state coinvolte persone, si stanno occupando i carabinieri.

Per spegnere il rogo sono intervenuti i vigili del fuoco e non risultano rivendicazioni.