Ferrovie: esercitazione in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 27 MAG - Un'esercitazione in una galleria ferroviaria si è tenuta nella notte sulla linea Verona-Brennero, all'interno della galleria Fleres, tra Fortezza e Brennero. A riferirlo sono le Ferrovie, che spiegano che l'esercitazione ha riguardato un principio d'incendio su una locomotiva di Mercitalia Rail, in viaggio da Verona a Brennero. Le condizioni messe in campo sono state l'intossicazione da fumo del macchinista che richiede assistenza sanitaria e il fatto che le operazioni di soccorso, pianificate nel corso di diversi incontri in Prefettura, siano state rese ancora più complesse poiché la locomotiva era ferma dentro la galleria.

Coinvolti nella simulazione, tra gli altri, il Commissariato del Governo di Bolzano, le squadre di primo intervento delle società del gruppo Fs italiane, il corpo permanente vigili del fuoco di Bolzano e i volontari Alto Adige, la centrale provinciale di emergenza, la Croce bianca, la polizia ferroviaria, la questura di Bolzano, i carabinieri e le imprese ferroviarie. (ANSA).