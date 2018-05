Ciclismo: Marcialonga Craft a Cecchini e Bonfanti

(ANSA) - TRENTO, 27 MAG - Stefano Cecchini si è imposto per la seconda edizione consecutiva alla Marcialonga Craft di oggi a Predazzo, in Trentino, mettendo il proprio sigillo sulla granfondo di 135 km e 3.279 metri di dislivello su due ruote.

Seconda posizione per Domenico Romano, bravo a sopraffare Luigi Salimbeni, penalizzato da un piccolo inconveniente nel tentativo di raggiungere il toscano.

Fra le donne Monica Bonfanti non ha lasciato scampo a Deborah Rosa e a Arianna Marchesini.

Per quanto riguarda la gara mediofondo maschile di 80 km e 1.894 metri di dislivello di dislivello, il veronese Riccardo Zanrossi ha avuto la meglio al fotofinish sull'altro scaligero Andrea Pontalto, mentre Alessio Pareschi ha chiuso sul gradino più basso del podio. Mediofondiste con la trentina Jessica Leonardi davanti a Barbara Zambotti e Marisa Coato. La pioggia in altura non ha fermato gli atleti, partiti di buona lena ad affrontare i Passi dolomitici Lavazè, S.Pellegrino e Valles.

