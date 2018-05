Motociclista muore in Val Pusteria

(ANSA) - BOLZANO, 26 MAG - Incidente mortale venerdí sera sulla strada statale della Val Pusteria. Un 22enne austriaco si è schiantato con la sua moto Ktm contro un'auto. Per il ragazzo, che ha riportato ferite gravissime, i soccorritori non hanno potuto più fare nulla. E' morto ancora sul posto. L'incidente è avvenuto verso le ore 20 alle porte di Dobbiaco verso Villabassa. Sul posto sono intervenuti oltre alla Croce Bianca e i vigili del fuoco anche i Carabinieri per i rilievi.