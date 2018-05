Scuola: concorso per precari Trentino per titoli

(ANSA) - TRENTO, 25 MAG - La Giunta provinciale di Trento ha approvato un bando riferito al concorso straordinario riservato per titoli, per l'assunzione a tempo indeterminato del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado e posti di sostegno, nelle istituzioni scolastiche provinciali a carattere statale della Provincia autonoma di Trento.

Il concorso, come da norma, ha riferito il governatore, Ugo Rossi, è riservato agli insegnanti già inseriti nelle graduatorie di istituto provinciali in possesso di abilitazione, che hanno svolto un periodo di almeno tre anni di servizio, negli otto anni scolastici precedenti l'entrata in vigore della legge di stabilità. Sarà possibile iscriversi a partire dalle 12 di giovedì 31 maggio alle 12 di lunedì 2 luglio.

La graduatoria verrà utilizzata nei prossimi mesi per le assunzioni a tempo indeterminato, in base ai fabbisogni. Il concorso vede coinvolte specifiche classi di concorso per le quali, ad agosto, l'amministrazione intende effettuare le immissioni in ruolo.(ANSA).