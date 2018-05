Imprese: accordo per i controlli sulle cooperative

(ANSA) - TRENTO, 25 MAG - Un protocollo per ridurre dell'80% l'impatto dei controlli sulle imprese cooperative in Trentino è stato siglato tra la Federazione e la Provincia autonoma. "Lo scopo - ha spiegato il governatore del Trentino, Ugo Rossi - non è di eliminare la burocrazia, ma di renderla più potabile, senza penalizzare la sicurezza, per cui semmai servono sopralluoghi e non solo controlli documentali". Un intento condiviso dalla vicepresidente della Federazione, Paola Dal Sasso, che ha firmato. "Puntiamo così - ha aggiunto il direttore della Federazione, Alessandro Ceschi - a evitare che una stessa cooperativa si veda controllata due o tre volte sulle stesse questioni".

Il punto è che sui 62.500 controlli l'anno di Provincia, agenzie e Azienda sanitaria, 5.817 riguardano le cooperative, che a sua volta la Federazione controlla. Obiettivo è ridurre i doppioni. Verranno inoltre certificati dei centri di assistenza tecnica che già hanno a che fare con le cooperative e che potrebbero fornire dati utili. (ANSA).