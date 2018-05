Giudiceandrea, abolire divieto notturno

(ANSA) - BOLZANO, 25 MAG - "Il problema del traffico pesante sull'asse del Brennero è serio e va affrontato, ma non con nuovi divieti che aumentano le difficoltà invece di risolverle". Lo ha detto il presidente di Assoimprenditori Federico Giudiceandrea conversando con i cronisti in occasione dell'assemblea annuale.

"L'Alto Adige - ha detto - sta registrando un boom del commercio estero che negli ultimi dieci anni è quasi raddoppiato. Le imprese altoatesine hanno capito che devono uscire dai loro orticelli per impedire che gli altri entrino nei loro". Secondo Giudiceandrea, "il divieto di transito per tir durante le ore notturne in Austria non ha più senso. La tecnologia dei tir ha fatto grossi progressi e le capacità delle autostrade potrebbero essere sfruttate meglio viaggiando anche di notte".