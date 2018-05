Famiglia: nasce network europeo comuni

(ANSA) - TRENTO, 25 MAG - È stato approvato l'accordo tra la Provincia autonoma di Trento e l'European Large Families Confederation (Elfac) cioè la Confederazione europea che riunisce assieme le Associazioni nazionali delle famiglie numerose. Obiettivo comune delle due organizzazioni è sviluppare in Europa una cultura promozionale del benessere familiare e della natalità tramite la diffusione dello standard di Comune amico della famiglia, tramite il marchio 'Family in Europe', sulla base dell'esperienza già sviluppata in ambito italiano.

Il percorso compiuto dall'Agenzia provinciale per la famiglia, natalità e politiche giovanili è iniziato nel 2011 e il suo impegno si è concentrato nei primi anni sul territorio provinciale per poi diffondersi a livello nazionale. L'ultima tappa compiuta è stata la costituzione nell'ottobre 2017 del "Network nazionale dei Comuni amici della famiglia" in partnership con l'Associazione nazionale famiglie numerose e il comune di Alghero, primo comune italiano a certificarsi "family". (ANSA).