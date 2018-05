Elezioni: si ricorre a "quota azzurra" per Svp a provinciali

(ANSA) - BOLZANO, 25 MAG - "Quota azzurra" alla Svp: la circoscrizione della valle Isarco ha, infatti, nominato solo donne per le provinciali in autunno e, a questo punto, il regolamento impone la candidatura di un rappresentante del "sesso debole", ovvero un uomo. Il partito di raccolta dei sudtirolesi di lingua tedesca nominerà perciò d'ufficio un maschio, Helmuth Tauber, informa il quotidiano "Dolomiten".

La Svp della valle Isarco, a sorpresa, ha scelto tre donne per i suoi tre posti sulla lista provinciale: la consigliera uscente Magda Amhof, come anche Paula Bacher ed Evelin Steiner.

Nel 2013 il problema fu inverso, quando le circoscrizioni nominarono quasi esclusivamente uomini e il partito dovette nominare in extremis delle candidate per raggiungere la quota rosa di 12, ovvero un terzo dei candidati. "Questa volta le circoscrizioni hanno più che rispettato la quota rosa", dice soddisfatto al giornale il segretario Philipp Achammer. (ANSA).