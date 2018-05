'Cambio di inquilini' convento Silandro

(ANSA) - BOLZANO, 25 MAG - Domenica si conclude a Silandro una storia lunga 374 anni: i padri cappuccini lasciano il convento. Subentrano i missionari di Francesco di Sales. Il passaggio del testimone avverrà durante la messa in programma nella chiesa del convento alle ore 18.00.

Il vescovo Ivo Muser darà il benvenuto in Diocesi ai missionari di Francesco di Sales, accompagnati dal ministro generale dell'ordine, p. Abraham Vettuvelil Msfs, che giungerà per l'occasione da Roma. "L'accordo raggiunto mi riempie di gioia e riconoscenza, perché pone il 27 maggio nel segno della continuità pastorale. Ringrazio i padri cappuccini per i quasi 400 anni di attività a Silandro", ribadisce Muser. Alla cerimonia sarà presente anche Erich Geir, provinciale dei cappuccini d'Austria e Alto Adige. "370 anni sono un periodo in cui i rapporti crescono", sottolinea Geir.