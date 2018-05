Boccia, non distruggere jobs act e 4.0

(ANSA) - BOLZANO, 25 MAG - "Il jobs act e l'industria 4.0 stanno mostrando degli effetti nell'economia reale e perciò è importante che questi provvedimenti non vengano distrutti, ma che si prosegua su questa strada". Lo ha detto il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, intervenendo a Bolzano. "Non valutiamo i governi ma i loro provvedimenti. Altri Paesi come la Francia stanno andando avanti e perciò neanche noi ci possiamo fermare". "Non possiamo - ha sottolineato Boccia - rimettere in discussione le regole del gioco con ogni cambio di governo.

Altrimenti perdiamo credibilità e investitori".