Urbanistica, approvati primi 16 articoli della riforma

(ANSA) - BOLZANO, 24 MAG - Proseguirà domani, in consiglio provinciale, la discussione articolata del disegno di legge su territorio e paesaggio. Finora sono stati approvati i primi sedici articoli. Tra questi: il 3, che definisce composizione e compiti della Commissione provinciale per il territorio e il paesaggio, organo tecnico-consultivo sui procedimenti di governo del territorio e di tutela del paesaggio; il 10 che definisce il concetto di paesaggio; l'11 dedicato ai beni paesaggistici di particolare valore paesaggistico; il 12 che definisce le aree tutelate per legge; il 13 sulla tutela del suolo, delle superfici naturali e agricole. (ANSA).