Trentino,Consulta evita nuovi contributi

(ANSA) - TRENTO, 24 MAG - La Consulta ha accolto un ricorso della Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione Trentino Alto Adige contro ulteriori contributi alla finanza pubblica nazionale quale concorso al finanziamento della spesa sanitaria. Lo riferisce l'amministrazione provinciale trentina, spiegando che si tratta di una sentenza depositata ieri, la quale riconosce "che - per le sole Province di Trento e Bolzano e per la Regione Trentino Alto Adige-Südtirol - questo contributo non è dovuto, in quanto non possono esserci modifiche peggiorative in termini di contributo complessivo rispetto agli importi previsti dal Patto di Garanzia". Patto di garanzia che è l'accordo siglato il 15 ottobre del 2014 in materia di contributi alla finanza pubblica dallo Stato, dalla Regione Trentino Alto Adige-Sudtirol e dalle Province di Trento e Bolzano.

Per la Provincia di Trento si sarebbe trattato di un contributo di 31 milioni di euro nel 2017, di 52 mln di euro nel 2018 e di 70 mln di euro dal 2019 in poi.