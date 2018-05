Elena Artioli sventa furto in casa

(ANSA) - BOLZANO, 24 MAG - La consigliera provinciale Elena Artioli e suo marito Heimo Staffler hanno sventato un tentativo di furto nella loro casa a Bolzano. "Stavo pranzando con mia mamma in giardino, quando ho visto un uomo e una donna correre per il nostro giardino", racconta Artioli all'ANSA. "Ho chiamato mio marito, che era in casa, e assieme li abbiamo rincorsi. A un certo punto la donna è scivolata e siamo riusciti a raggiungerli e a bloccarli, mentre un vicino, allarmato dalle nostre grida, ha chiamato i carabinieri".

L'uomo e la donna, un moldavo e una trentina, sono stati accompagnati in caserma. "Sono veramente scossa, nei giorni scorsi ci sono stati altri furti nel nostro rione", ricorda la consigliera provinciale che ringrazia i carabinieri, "che sono arrivati in un attimo e sono stati davvero professionali".