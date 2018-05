Ducati Energia raddoppia spazi in Polo Meccatronica

(ANSA) - TRENTO, 24 MAG - Ducati Energia raddoppia gli spazi nel Polo Meccatronica di Rovereto e i suoi dipendenti salgono a 24. E' stato infatti firmato oggi fra la multinazionale di Bologna e la Provincia di Trento il contratto per l'ampliamento del Centro ricerche Ducati nell'incubatore hi-tech di Trentino Sviluppo per avviare nuovi progetti nel settore ferroviario.

L'ampliamento dell'attività di Ducati Energia arriva anche a seguito dell'acquisizione della società Far System. Gli spazi occupati dal Centro ricerche Ducati nel Polo Meccatronica passano dai 470 metri quadrati di laboratorio, già allestiti ed operativi dal 2014, ad un totale di 870 metri quadrati grazie al nuovo ampliamento di circa 400 metri quadrati di uffici e spazi test situati al primo piano dello stabile. Qui i ricercatori si dedicheranno all'implementazione dei progetti già attivi e allo sviluppo di nuove applicazioni con particolare riferimento all'alimentazione e alla sicurezza in campo ferroviario.