Comune Trento: lotta a zanzara tigre

(ANSA) - TRENTO, 24 MAG - Il Comune di Trento per combattere la zanzara tigre attuerà quest'anno nuove modalità di monitoraggio e di disinfestazione, con interventi concordati con Muse e Azienda sanitaria, prendendo spunto da un tavolo di lavoro istituito alla Fondazione Mach.

Come sempre però è richiesta la collaborazione dei cittadini, che per favorire la lotta a questa zanzara, possono trattare regolarmente con prodotti larvicidi (in base alle indicazioni riportate in etichetta) i tombini e le zone di scolo e ristagno, eliminare i sottovasi e, ove non sia possibile, evitare il ristagno di acqua al loro interno e vuotare o capovolgere gli annaffiatoi, verificare che le grondaie siano pulite e non ostruite, coprire le cisterne e tutti i contenitori dove si raccoglie l'acqua piovana con coperchi ermetici, teli o zanzariere ben tese oppure, in alternativa, introdurre prodotti larvicidi, tenere pulite fontane e vasche ornamentali, favorendo la lotta integrata con predatori naturali. (ANSA).