'Palazzi aperti', ultime visite guidate

(ANSA) - TRENTO, 23 MAG - Si concludono nel prossimo fine settimana a Trento le iniziative di 'Palazzi Aperti', un'occasione unica per incontrare la storia, l'arte e la cultura, quest'anno seguendo il filo conduttore "Oltre le mura".

L'iniziativa è ideata e coordinata dal servizio cultura, turismo e politiche giovanili del Comune di Trento, con la partecipazione della Provincia e con la collaborazione dell'Apt di Trento, Monte Bondone e Valle dei Laghi. Venerdì 25 e sabato 26 maggio sono in programma le visite guidate, che seguono sette itinerari: le architetture dipinte tra sacro e profano di Palazzo Trentini e la chiesa del Sacro Cuore, 'la presenza dei Francescani a Trento del convento di San Bernardino', 'la città dei militari nel periodo 1915-1918' ed infine 'I Luoghi dell'accoglienza a Trento in età moderna', un itinerario che documenta gli accessi urbani dal fiume Adige e la vitalità commerciale del quartiere di San Pietro, Borgo Nuovo e S. Croce.