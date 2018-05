Mostre: a Mart l'arte senza confini di Gianfranco Baruchello

(ANSA) - TRENTO, 23 MAG - Allestita al Mart di Rovereto una mostra dedicata a Gianfranco Baruchello, grande protagonista dell'arte contemporanea, che ripercorre la ricerca di un autore che ha operato oltre i confini tradizionali dell'arte, mettendo in discussione sistemi e convenzioni culturali.

In esposizione, oltre i celebri plexiglass e numerosi dipinti, spiccano oltre 200 disegni, la maggior parte dei quali inediti, alcuni lavori di grandi dimensioni e due opere realizzate per l'esposizione. Tema centrale nella ricerca di Baruchello, il sogno costituisce uno dei leitmotiv della mostra.

Qui la relazione tra dimensione reale e dimensione onirica viene esplorata secondo una peculiare metodologia adottata tra l'artista e il curatore. Sperimentatore di linguaggi e tecniche, Baruchello ha avviato la sua attività alla fine degli anni '50 ripensando il mezzo pittorico, praticando l'accostamento, l'assemblaggio, la scrittura. La mostra resterà aperta fino al 16 settembre.