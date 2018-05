Kompatscher, A22 parcheggio più lungo Ue

(ANSA) - BOLZANO, 23 MAG - "Non possiamo più attendere.

Dobbiamo limitare il traffico pesante al Brennero. L'autostrada del Brennero troppo spesso si presenta come il parcheggio di Tir più lungo d'Europa". Lo ha detto il governatore altoatesino Arno Kompatscher durante un incontro dell'Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino a castel Presule. Il presidente della provincia di Bolzano ha annunciato un pacchetto di misure che sarà illustrato a Bolzano il 12 giugno durante un incontro dei ministri dell'Italia, dell'Austria e della Germania.

Secondo Kompatscher, "bisogna intervenire al più presto con misure tecniche per ridurre il traffico di transito". Il governatore trentino Ugo Rossi ha, inoltre, evidenziato la necessità del rinnovo della concessione per l'autostrada del Brennero a una società in house "per consentire politiche per gestire il flusso di traffico lungo l'asse del Brennero". Rossi ha anche ribadito che Innsbruck, Bolzano e Trento hanno una posizione comune e al vertice di Bolzano parleranno con una voce.