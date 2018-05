Grande guerra: Rossi, valorizziamo insieme storia condivisa

(ANSA) - TRENTO, 23 MAG - Il Trentino ricorderà, con Tirolo e Alto Adige, anche i caduti con divisa austroungarica della prima guerra mondiale nella giornata del 14 ottobre. Un gesto per favorire la costruzione di una memoria condivisa. L'ha sottolineato il governatore del Trentino, Ugo Rossi, alla giunta del Gect Euregio, il gruppo euroregionale di Trentino, Alto Adige e Tirolo.

"Abbiamo avuto modo di confrontarci - ha spiegato - su come riusciremo, dopo l'approvazione della legge che ricorderà i 12.000 caduti con la divisa austroungarica e le sofferenze del popolo trentino nella Prima guerra mondiale, a organizzare un momento di ricordo e di riflessione comune anche in ambito euroregionale. I presidenti Kompatscher e Platter saranno presenti in Trentino verso la fine di settembre per organizzarlo insieme". Il 14 ottobre sarà il giorno nel quale saranno ricordate tutte le vittime e i caduti trentini della Grande guerra e il sacrario militare di Castel Dante a Rovereto accoglierà il Memoriale dei caduti trentini. (ANSA).