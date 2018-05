Germania prepara mondiali in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 23 MAG - La nazionale tedesca inizia oggi il suo ritiro premondiale in Alto Adige. Fino al 7 giugno la squadra guidata dal ct Joachim Loew si allenerà nel centro sportivo 'Maso Ronco' ad Appiano, alle porte di Bolzano. Oltre 200 giornalisti, soprattutto tedeschi, sono accreditati per seguire i preparativi del campione del mondo in carica. Il 2 giugno è in programma un'amichevole con l'Austria a Klagenfurt.

Complessivamente 27 giocatori partecipano al ritiro, lunedì 4 giugno Loew comunicherà i 23 membri della nazionale che andrà in Russia. Per la Germania si tratta del quarto ritiro in Alto Adige.