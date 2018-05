Gdf Trento sequestra 250 capi abbigliamento contraffatti

(ANSA) - TRENTO, 23 MAG - Il nucleo di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza di Trento ha sequestrato oltre 250 capi e accessori di abbigliamento contraffatti, pubblicizzati sul noto social network Facebook e detenuti da un cittadino senegalese regolarmente soggiornante nel capoluogo trentino.

Il monitoraggio della rete, che ha riguardato i finanziari in tutta Italia per il contrasto al commercio on-line di prodotti contraffatti nell'ambito dell'operazione Aphrodite, svolta con il coordinamento dell'Europol, l'agenzia europea di analisi criminale composta dalle Polizie dei paesi dell'Unione, in Trentino ha permesso di individuare l'uomo citato.

Con la perquisizione della sua abitazione le Fiamme gialle hanno trovato 144 giubbotti, 41 tra felpe, magliette e maglioni, 41 paia di scarpe, 28 borsette e vari accessori.

L'attività, come evidenziato dagli stessi finanzieri, fa parte delle iniziative di prevenzione e repressione per la tutela del made in Italy. (ANSA).