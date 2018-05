Svp scettica su governo Conte

(ANSA) - BOLZANO, 22 MAG - La Svp si mostra scettica nei confronti di un possibile governo Conte. "Il curriculum è una cosa, l'altra il programma del governo che non ha nessuna copertura finanziaria", commenta sul quotidiano Dolomiten il governatore Arno Kompatscher.

Il segretario del partito di raccolta dei sudtirolesi di lingua tedesca Philipp Achammer dubita che "un tecnico possa agire con questi due partiti alle spalle". Anche la capogruppo al Senato, Julia Unterberger, si chiede sul Corriere dell'Alto Adige "quale sarà la sua reale autonomia visto che sarà tirato per la giacchetta da Salvini da una parte e da Di Maio dall'altra". L'ex senatore Svp Karl Zeller si mostra invece più possibilista: "Questo uomo ha una sua testa e resterà indipendente anche come premier", dice al Dolomiten.