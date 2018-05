Sicurezza lavoro: Fim Cisl Trentino, campagna calore

(ANSA) - TRENTO, 22 MAG - La Fim Cisl del Trentino torna in campo per la sicurezza sul lavoro in vista dell'estate, diffondendo un vademecum di prevenzione e pronto intervento per i rischi da calore, che verrà distribuito alle rappresentanze sindacali e nei luoghi di lavoro più esposti.

Il sindacato riporta intanto i dati di un report sondaggio on-line del 2017 sulle condizioni di lavoro estive nelle fabbriche metalmeccaniche del Trentino, aggiornato allo scorso 10 luglio.

"Sono state raccolte nelle prime due settimane del sondaggio - si legge - 45 segnalazioni (da 24 aziende metalmeccaniche), da cui è emerso che 38 lavoratori (quasi l'85%) lavorano in 'condizioni di disagio' a causa delle alte temperature nella propria postazione di lavoro. Tra questi 4 dichiarano un livello 'lieve'. Il 60% valuta invece 'elevato' il disagio (in 14 delle 24 aziende coinvolte), con un quasi 8% degli intervistati che considera addirittura 'insopportabile' la condizione di lavoro.

Il restante 21% valuta infine 'medio' il livello di disagio".

