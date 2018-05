Polstrada Trento, 9 positivi ad alcoltest su 40 fermati

(ANSA) - TRENTO, 22 MAG - Proseguono i controlli della Polizia stradale di Trento finalizzati al contrasto nell'abuso da parte degli automobilisti di sostanze alcoliche e stupefacenti.

Nello scorso fine settimana, nella notte tra sabato 19 e domenica 20 maggio, nella zona nord di Trento sono stati effettuati test di screening sull'eventuale assunzione di sostanze stupefacenti che hanno avuto risultati negativi.

Controllati i conducenti di circa una quarantina di auto i cui conducenti sono stati tutti sottoposti ad esame con alcoltest.

Cinque i casi di positività rilevati, uno dei quali non superiore a 0.8 g/l e rientrante quindi nella sola fascia amministrativa. Per altri 4 conducenti trovati positivi all'esame alcolemico, con un tasso compreso tra 0.8 e 1.5 g/l, è scattata la denuncia all'autorità giudiziaria. Rilevate, inoltre, 6 altre infrazioni al codice della strada con decurtazione, in totale, di 52 punti patente.