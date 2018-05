Giro: Francesco Moser con bici record dell'ora di Stoccarda

(ANSA) - ROVERETO (TRENTO), 22 MAG - Francesco Moser ha festeggiato i trent'anni del suo record dell'ora Indoor di Stoccarda pedalando per cinquanta metri al traguardo della crono di Rovereto del Giro, su una storica bici Bianchi di 101 anni fa.

L'evento, in Trentino, è stato voluto dal Museo storico della guerra di Rovereto e dal Museo Francesco Moser, che in occasione dell'adunata degli alpini di dieci giorni fa avevano scambiato temporaneamente due cimeli: la storica bici da guerra pedalata oggi da Moser era andata al suo museo in cambio della bici del record, prestata al museo della guerra.

Tra i tifosi a seguire Moser, un bimbo di 11 anni a fianco, mentre ad attendere il campione al traguardo c'erano il fratello, Aldo Moser, con il direttore del Museo, Camillo Zadra, e il presidente, Alberto Miorandi, che hanno consegnato a Francesco Moser una targa a ricordo della grande impresa di trent'anni fa e del recente gemellaggio. (ANSA).