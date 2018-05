Cisl-Sgk, flat tax vittoria di Pirro

(ANSA) - BOLZANO, 22 MAG - Secondo la Cisl-Sgb, "la riforma fiscale contenuta nel contratto di governo sottoscritto dal Movimento 5 stelle e dalla Lega Nord potrebbe rivelarsi un salasso per le casse della Provincia Autonoma di Bolzano. Le minori entrate alla voce Irpef ammonterebbero a circa 510 milioni di euro e la riduzione sarebbe del 26%. L'imposta genera entrate per la Provincia per circa 1,94 miliardi di euro, mentre il nuovo sistema le farebbe scendere a 1,43".

"La giunta provinciale - prosegue la Cisl-Sgb - dovrebbe rivedere la spesa sociale e quella sanitaria che assieme rappresentano grosso modo l'attuale gettito dell'Irpef". "Una riforma fiscale demagogica e iniqua come quella annunciata dal nuovo governo sa-rebbe una vittoria di Pirro per i cittadini meno abbienti", conclude il sindacato.