Casse rurali trentine, nel 2017 utile di 4,1 milioni

(ANSA) - TRENTO, 22 MAG - Con un utile di 4,1 milioni, un margine di intermediazione di 53,6 milioni, un patrimonio di 175,5 milioni e un indice di solidità Cet1 di 15,86%, le Casse rurali trentine hanno chiuso il bilancio 2017, approvato all'unanimità dall'assemblea dei soci che ha confermato alla presidenza Giorgio Fracalossi.

I soci sono 18.000, 631 i nuovi entrati nel 2017. In dieci anni sono stati distribuiti 23 milioni. "La risposta alla crisi delle Casse Rurali trentine - ha detto Fracalossi - non hanno seguito il trend. La risposta è stata quella di rafforzarsi attraverso le fusioni, tanto che oggi sono circa la metà di quelle esistenti dieci anni fa. Non sono calati in proporzione gli sportelli, che rimangono in numero consistente (326, 61 in meno del 2010), né i dipendenti (meno 194 da 2.324), mentre sono cresciuti i soci (8 mila in più dal 2010, 631 solo nell'ultimo anno)".