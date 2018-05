Carceri: Trento, alcuni agenti protestano

(ANSA) - TRENTO, 22 MAG - Una protesta viene annunciata da alcuni agenti di polizia penitenziaria del carcere di Trento.

"Giovedì nel giorno della festa del corpo a Spini di Gardolo, a Trento, non ritireremo la ricompensa del ministero per avere catturato un evaso: siamo ostacolati sul lavoro ogni giorno" riferisce per loro il sindacato Sappe.

"Accettare quella Lode ministeriale - spiega vorrebbe dire compiere un atto di ipocrisia, perché ci verrebbe consegnata da chi sistematicamente ci ostacola nei servizi di indagine e persino si ostina a non pagarci le ore di straordinario svolte in attività di polizia" spiega Massimiliano Rosa, segretario del sindacato autonomo polizia penitenziaria Sappe e uno degli agenti "ribelli".

Donato Capece, segretario generale del Sappe, assicura che "al ministero della giustizia e al dipartimento dell'amministrazione penitenziaria saranno segnalate le criticità alla base della protesta, ossia il mancato pagamento delle ore di straordinario". (ANSA).