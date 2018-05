Migranti: convocato Comitato sicurezza

(ANSA) - BOLZANO, 21 MAG - Il Commissario del Governo di Bolzano, prefetto Vito Cusumano, ha convocato per giovedì prossimo, 24 maggio alle ore 10, una riunione del Comitato provinciale per l'Ordine e la sicurezza pubblica. All'ordine del giorno della riunione è posta la disamina di quanto accaduto presso il Centro di accoglienza dei richiedenti asilo di Appiano, nella decorsa notte di domenica, in relazione alle scritte a sfondo razzista rinvenute nei pressi del cancello della predetta struttura, unitamente allo scoppio di un petardo.

Sono stati invitati all'incontro di Bolzano i componenti istituzionali del Comitato - questore, comandanti provinciali dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, presidente della Provincia, i sindaci dei comuni di Bolzano ed Appiano, si legge nella nota del Commissariata del Governo.