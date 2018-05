Giro: Pozzovivo, il mio obiettivo è il podio a Roma

(ANSA) - TRENTO, 21 MAG - "La crono di domani? Sarei contento se riuscissi a perdere non più di 1'40". Dumoulin è irraggiungibile ma con Yates spero di giocarmela. Si, è vero, in passato sono andato bene anche a cronometro, però quelli erano tracciati più anomali, con dei saliscendi. Domani, invece, affronteremo un percorso interamente piatto: sarà una sfida per specialisti veri". Così Domenico Pozzovivo, terzo in classifica nel 101/o Giro d'Italia di ciclismo e primo degli italiani. "Lo confermo - aggiunge il corridore della Bahrain-Merida - il mio obiettivo rimane il podio a Roma, spero tanto di riuscire a raggiungerlo". (ANSA).