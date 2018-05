Giro: la crono Trento-Rovereto per veri specialisti

(ANSA) - TRENTO, 21 MAG - Domani è uno dei giorni della verità di questo 101/o Giro d'Italia di ciclismo. E' in programma, infatti, la cronometro da Trento a Rovereto (Trento), lunga 34,2 chilometri e valida come 16/a tappa.

La partenza del primo corridore (Giuseppe Fonzi, che è 161/o e ultimo nella classifica generale) è fissata in piazza Duomo, alle 13,20; la maglia rosa Simon Yates - che partirà invece per ultimo - è atteso per le 17,15 in corso Bettini. Il percorso di domani è abbastanza articolato, complesso, con il tratto centrale che costeggia il fiume Adige, su strade in prevalenza rettilinee. In partenza ci saranno alcuni tratti in pavé, quindi ostacoli cittadini come rotatorie e spartitraffico. Seguiranno lunghi rettilnei su strade larghe. Prima del secondo rilevamento cronometrico una breve salita e una curva molto impegnativa, prima di altri rettilinei fino all'arrivo. Superato l'Adige i corridori entreranno nell'abitato di Rovereto dove diverse curve ad angolo retto immettono nei vialoni finali.