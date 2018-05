Giro: a Trento il camper del Centro diagnostico italiano

(ANSA) - TRENTO, 21 MAG - Il Centro diagnostico italiano (Cdi) sarà presente con il suo poliambulatorio mobile nella tappa di domani del Giro d'Italia Trento-Rovereto. L'iniziativa, chiamata "Giro della salute", offrirà test gratuiti per la diagnosi rapida dell'epatite C, la misurazione dell'emoglobina glicata per il monitoraggio del diabete e della protrombina (Ptt) per la coagulazione del sangue.

Il camper del Centro diagnostico italiano sarà accessibile al pubblico domani a Trento, dalle ore 10 alle 13.30, in via Sanseverino.