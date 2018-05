Angela, cultura in ritardo rispetto a nuove tecnologie

(ANSA) - TRENTO, 21 MAG - "La tecnologia ha radicalmente cambiato l'economia, la politica e la condizione umana. Ora è cominciato un periodo cruciale con l'arrivo di tecnologie che richiedono nuove competenze e la capacità di adattarsi a situazioni che cambiano rapidamente. Ma la nostra cultura è in ritardo su questo fronte".

Lo ha detto Piero Angela, il noto divulgatore scientifico protagonista oggi al Teatro Sociale di Trento della Bruno Kessler Lecture. "Oggi in agricoltura - ha aggiunto Angela - lavora meno del 4% della popolazione, con un'alta produttività, e c'è la scuola di massa. Parallelamente è aumentata anche la circolazione delle informazioni e delle idee attraverso i mezzi di comunicazione, con una partecipazione sempre più attiva dei cittadini alla vita politica e alle conquiste di nuovi diritti".

Angela ha poi raccontato aneddoti sulla sua vita di studente e sulla sua professione, sottolineando come sia necessario "impegnarsi in prima persona, non sentirsi mai soddisfatti e continuare ad imparare".