Pedone investito da moto muore a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 20 MAG - E' morto all'ospedale di Bolzano un turista tedesco di 67 anni che è stato investito da una moto mentre stava attraversando la strada statale della Val Venosta a San Valentino alla Muta, in Alto Adige. L'uomo aveva riportato ferite gravissime ed è spirato poche ore dopo l'incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di domenica.

E' stato ricoverato all'ospedale di Bolzano, invece, con ferite non giudicate gravi la turista tedesca di 52 anni che era alla guida della moto. Sul posto sono intervenuti oltre all'elisoccorso 118 anche i Carabinieri di Silandro per i rilievi.