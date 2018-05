Kompatscher condanna lancio petardo ad Appiano

(ANSA) - BOLZANO, 20 MAG - Episodio di intolleranza davanti al centro di accoglienza per richiedenti asilo di Appiano, in Alto Adige. Nel corso della notte sconosciuti hanno fatto esplodere un petardo al cancello d'entrata dell'ex Caserma Mercanti, situata all'inizio del paesino. Gli operatori hanno trovato un cartello con scritte razziste vicino all'ingresso che indicava che gli autori del gesto non gradivano la presenza degli extracomunitari, come confermano le forze dell'ordine. Il cartello è stato sequestrato. Indagini sono in corso. L'Associazione Volontarius, che gestisce la struttura su incarico della Provincia di Bolzano, "esprime la propria condanna del grave atto intimidatorio nei confronti delle persone richiedenti asilo e degli operatori". Il Centro di accoglienza di Appiano ospita 39 richiedenti asilo. "Condanniamo fermamente questa azione. La violenza non risolve i problemi, bensì produce paura e ulteriore violenza", con queste parole il presidente della Provincia di Bolzano Arno Kompatscher e l'assessora alle politiche sociali Martha Stocker condannano con fermezza l'attentato perpetrato la scorsa notte al centro di accoglienza delle persone richiedenti asilo presso la ex caserma Mercanti ad Appiano.