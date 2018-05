Ciclismo: Paulissen vince Buole Xtreme

(ANSA) - TRENTO, 20 MAG - Ad Ala, in Trentino, i bikers si sono divertiti all'assolata quarta edizione della Passo Buole Xtreme, vinta da due fuoriclasse, l'ex campione del mondo marathon Roel Paulissen in due ore di gara nette, mentre la campionessa italiana Maria Cristina Nisi ha impiegato poco più di mezz'ora del belga a giungere in Piazza San Giovanni.

Paulissen ha avuto la meglio del proprio compagno di squadra, il livignasco Mattia Longa, attuando una perfetta strategia, mentre in terza posizione è giunto il combattivo Diego Cargnelutti. A chiudere la gara Mtb alle spalle della toscana è stata invece la veronese Lorena Zocca, già vincitrice del circuito, mentre sul gradino più basso del podio si è piazzata Chiara Burato, primattrice della prima tappa in Val di Non, quest'oggi rallentata da una foratura, riuscendo ugualmente ad oltrepassare la finish line. Mattia Longa e Chiara Burato si possono consolare con la leadership di Trentino MTB, in attesa della prossima tappa, la 100 km dei Forti del 10 giugno a Lavarone.