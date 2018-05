Trento Film Festival: più spettatori in edizione 2018

(ANSA) - TRENTO, 19 MAG - Le proiezioni al 66/o Trento Film Festival hanno registrato, nei cinema, 19.190 presenze, in aumento rispetto alle 19.000 dell'edizione 2017 e alle 17.388 del 2016. A questi numeri - sottolineano gli organizzatori - vanno aggiunti gli spettatori delle proiezioni per le scuole e quelle organizzate in altri ambiti del festival, per un totale complessivo di 20.470 presenze che supera il risultato dello scorso anno.

Alle serate evento hanno assistito 4.758 spettatori. Nel 2017 sono stati 5.652, ma con tre serate in più all'auditorium Santa Chiara. I convegni, gli incontri, i laboratori e altri eventi hanno fatto registrare la presenza di 10.128 partecipanti, contro i 9.157 del 2017, con un incremento dell'11%. Le mostre hanno registrato 9.370 visitatori. Le esposizioni più visitate sono state quelle dedicate a Bruno Detassis, e quelle ospitate a Torre Mirana nell'ambito della sezione "Destinazione Giappone".